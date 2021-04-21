DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den 1 Mayıs programı açıklaması
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den 1 Mayıs programı açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den 1 Mayıs programı açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB)  1 Mayıs kutlamalarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın açıklamasında konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,  'Her yer 1 Mayıs' diyecek, mümkün olduğunca yaygın bir biçimde işyerlerinin önlerinde ve meydanlarda olacağız.  30 Nisan'da İstanbul Taksim'deki Kazancı Yokuşu'nda her sene gerçekleştirdiğimiz anma etkinliğinde buluşacak, 1 Mayıs 1977 katliamında yitirdiğimiz canları anacak, tüm anma programlarımızı pandemi koşullarına uygun biçimde planlayacağız. Aynı gün ülkenin dört bir yanında yine pandemi koşulları da dikkate alınarak en yaygın biçimde işyerlerinde 1 Mayıs kutlamalarını ve alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de çalışmakta olan emekçileri işyerlerinde, çalışmayan milyonları da evlerinde, balkonlarında, sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu çeşitli biçimlerde büyütmeye çağıracağız" dedi. 


- İstanbul
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den 1 Mayıs programı açıklaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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