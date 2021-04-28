DİSK'in 1 Mayıs programı belli oldu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 koşullarında temsili şekilde kutlayacaklarını kaydetti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 koşullarında temsili şekilde kutlayacaklarını kaydetti.

Çerkezoğlu, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafında kutlandığını belirterek, "1 Mayıs bizim açımızdan binlerce kilometre ötede, yüzünü hiç görmediğimiz sınıf kardeşlerimizle buluştuğumuz bir gündür. O yönüyle de son derece önemli. Pandemi koşullarında 1 Mayıs çalışmalarını biraz daha farklı alanlara taşımaya çalıştık." diye konuştu.

Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ta sınırlı sayıda katılımcıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakacaklarını ve saat 12.00'de burada basın açıklaması yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan