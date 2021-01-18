DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan Çorum'da işten çıkarılan işçilere destek
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DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan Çorum'da işten çıkarılan işçilere destek

18.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:41
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'ndan Çorum'da işten çıkarılan işçilere destek

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işveren tarafından işten çıkarıldıklarını iddia eden işçilere destek olmak amacıyla Çorum'a geldi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işveren tarafından işten çıkarıldıklarını iddia eden işçilere destek olmak amacıyla Çorum'a geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika önünde bekleyen işçilerle bir araya gelen Çerkezoğlu, daha sonra işçilerle Kadeş Barış Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Çerkezoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'da işçilerin sendikaya geçmeleri nedeniyle işten çıkarıldığını iddia etti.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan 58 işçinin İş Kanunu'nun 25'inci Maddesi uyarınca işten çıkarıldığını, işçilerin açlık ve yoksulluğa terk edildiğini ileri süren Çerkezoğlu, "İşçi kardeşlerimle birlikte 42 gündür mücadele veriyoruz. İşten çıkarmaların yaşandığı her yerde söylüyoruz; sendikalı olmak en temel haktır. İşçilerin bu temel anayasal hakkını kullandığı için baskı uygulamak, sendikadan istifa etmeye zorlamak ve sendikal haklarını kullanmalarına engel olmak suçtur. Sendikalı olmak, işine, emeğine, geleceğine sahip çıkmak, bu dünya üzerindeki en onurlu şeydir. Bu onurlu mücadeleyi verdiğiniz için hepinizi kutluyorum." dedi.

Çerkezoğlu, işten çıkarılan işçilerle 19 Ocak'ta sabah fabrikaya yürüyeceklerini, ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ziyaret etmek üzere Ankara'ya gideceklerini sözlerine ekledi.

Basın toplantısına Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, TÜRK-İş Çorum Temsilcisi Sefer Kahraman da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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