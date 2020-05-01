DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'na 1 Mayıs gözaltısı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.