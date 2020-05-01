DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'na 1 Mayıs gözaltısı
01.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:21
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: Dunya.com