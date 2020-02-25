: DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Milyonlar borçlanarak yaşamaya çalışıyor, işsizlik artık ülkenin...

25.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:46

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işsizliğin azaldığı yönündeki açıklamaların doğru olmadığını, aksine giderek arttığını ve insanların geçimini sağlamak için borçlandığını söyledi. "İşsizlik azalmıyor, artarak devam ediyor" diyen Çerkezoğlu, "Şu anki ortalama gelir düzeyine baktığımızda bu şekilde hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil. İnsanlar borçlanarak yaşamaya çalışıyor. İşsizlik artık Türkiye'nin geleceğini tehdit eder hale geldi" diye konuştu.

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