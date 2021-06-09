DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ile 14 sanığın yargılanmasına başlandı

DİSK Genel Merkezi önünden 1 Mayıs 2020'de, izinsiz olarak Taksim'deki alana yürümek isterken gözaltına alınan DİSK üyesi 15 sanığın, "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak ve ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" suçundan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

DİSK Genel Merkezi önünden 1 Mayıs 2020'de, izinsiz olarak Taksim'deki alana yürümek isterken gözaltına alınan DİSK üyesi 15 sanığın, "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak ve ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" suçundan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 sanık katıldı. Başka suçtan tutuklu bir sanığın da cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılımı sağlandı.

Duruşmada savunma yapan Arzu Çerkezoğlu, olay günü maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek Taksim Meydanı'na çelenk koymak istediklerini fakat emniyet güçleri tarafından engellendiklerini belirterek, "1 Mayıs'ta işçilerin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Yaptığımız suç değildir. 1 Mayıs'ı kutlamanın bizim hakkımız olduğunu, Anayasa ve uluslararası sözleşmeler ile bu hakkımızın güvence altına alınmış olduğunu belirtmek isterim. Beraatimi istiyorum." dedi.

Savunma için söz verilen diğer sanıklar da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapmalarının hakları olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, olaya ilişkin kamera görüntülerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden istenmesine karar verdi.

Duruşmaya katılmayanların mazeretlerini kabul eden ve bazı sanıklar için yeniden davetiye çıkarılması hükmü kuran mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki alanda toplanan sanıklar ve DİSK üyeleri adına Arzu Çerkezoğlu bir konuşma yaptı.

Çerkezoğlu, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak istemelerinin suç olmadığını ifade ederek, "Bu konuda uluslararası kararlar olduğu halde tekrar tekrar aynı davayı açmaktan vazgeçmiyorlar. Biz hakkımız olanı istemekten ve Taksim 1 Mayıs alanımıza sahip çıkmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

15 kişi gözaltına alınmıştı

1 Mayıs 2020'de DİSK'in Beşiktaş Dikilitaş'ta bulunan genel merkezi önünden Taksim'e izinsiz olarak yürümek isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sendika yöneticisi, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahalesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 15 kişi hakkında hazırlanan iddianamede bu kişilerin, 2911 sayılı kanunda yer alan, "Toplantı veya gösteri yürüyüşlerine katılmak ve ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak" suçundan 6 aydan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya