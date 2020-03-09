DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu beraat etti
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Cumhuriyet Halk Partisi, Sapanca, Güncel

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu beraat etti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 4 yıl önce düzenlenen bir paneldeki sözleri nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına kakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından dava açılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, beraat etti.

09.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:32
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu beraat etti

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 4 yıl önce düzenlenen bir paneldeki sözleri nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına kakaret' ile 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından dava açılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, beraat etti.

CHP İlçe Teşkilatı tarafından 5 Haziran 2016 günü, Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Nereye Gidiyor?' konulu panelde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında  'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 

Bugün görülen duruşmaya, hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Çerkezoğlu ve avukatları katıldı. CHP'li yöneticiler ile sendika başkanlarının da izlediği duruşmada, mahkeme hakimi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan da dava açıldığını, her iki dosyanın birleştirildiğini bildirdi. Son savunması sorulan Çerkezoğlu, paneldeki konuşmasının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraat istedi. Çerkezoğlu'nun avukatları da müvekkillerinin her iki suçtan beraatini talep etti.

Duruşma sonunda Arzu Çerkezoğlu, her 2 suçtan da 'yasal unsurlar oluşmadığı' gerekçesiyle beraat ettirildi.


Kaynak: DHA

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