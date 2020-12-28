DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: 3 milyon işçi asgari ücretin altında; hükümet işçiyi sefalete mahkum...

Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 asgari ücreti '2 bin 825 lira 90 kuruş' olarak açıklandı.

Milyonlarca çalışanın beklediği 2021 asgari ücreti '2 bin 825 lira 90 kuruş' olarak açıklandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni asgari ücrete ilişkin, "3 milyon işçi asgari ücretin altında ücret alıyor; hükümet işçiyi sefalete mahkum etmiştir" diye konuştu.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, T24 ekonomi yazarı ve programcısı Barış Soydan'ın sorularını yanıtladı. 2021'de uygulanacak asgari ücreti değerlendiren Çerkezoğlu, "İşçileri ailesiyle birlikte yaşatabilecek bir rakam olmaktan çok çok uzak, açlığa ve sefalete mahkum etmeyi amaçlayan bir asgari ücret açıklandı" diye konuştu. Çerkezoğlu, "Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret haline gelmiştir. Bu rakam 2021 yılı boyunca işçilerin yaşayabileceği bir rakam değildir" diyerek görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: DailyMotion.com