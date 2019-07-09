DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkındaki dava

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, CHP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen paneldeki konuşmasında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, Çerkezoğlu ve avukatları katılmadı.

Duruşmada, celse arasında Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkerelere cevap geldiği, sanık ile avukatlarının mazeret sunduğu zapta geçirildi.

Hakim değişikliği nedeniyle dosyanın incelemeye alınmasına ve mazeretlerin kabulüne karar veren mahkeme başkanı, duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

Çerkezoğlu hakkında, DİSK genel sekreterliği görevini yürüttüğü dönemde, 15 Haziran 2016'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Nereye Gidiyor?" konulu panelde yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Arzu Çerkezoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA