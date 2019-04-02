Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Hakkındaki Dava

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen paneldeki konuşmasında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, hakim karşısına çıktı.

Sapanca Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, Çerkezoğlu ve avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır, bazı partililer ile DİSK'e bağlı sendikaların üyeleri de izleyici olarak yer aldı.

Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı, iddianameyi okudu.

Söz verilen Çerkezoğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, yaklaşık 3 yıl önceki konuşmanın mahkeme salonlarında tartışılmaması gerektiğini savundu.

Söylemlerinin suç değil, fikir beyanı olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "İddia olunan eylemim, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Ayrıca bu ifadelerim, mensubu olduğum sendikanın tüzüğü kapsamında görevim gereği yapmam gereken açıklamalardır. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Çerkezoğlu, mahkeme başkanının, yargılama sonunda ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesinin uygulanmasına rızasının olup olmadığını sorması üzerine "hayır" cevabını verdi.

Sanık avukatları da Çerkezoğlu hakkında istenen ceza maddesinde yer alan suç unsurlarının oluşmadığını savunarak, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme başkanı, Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığından Çerkezoğlu hakkında bahsi geçen paneldeki konuşması nedeniyle başka soruşturmaların açılıp açılmadığının sorulmasına, İlçe Emniyet Müdürlüğünden panel hakkında görsel ve yazılı evrakların tamamının istenmesine karar vererek, duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

Çerkezoğlu hakkında, DİSK genel sekreterliği görevini yürüttüğü dönemde, 15 Haziran 2016'da Sakarya'nın Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatınca Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Nereye Gidiyor?" konulu panelde yaptığı konuşmada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Arzu Çerkezoğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA