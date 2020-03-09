DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında açılan hakaret davası beraatla sonuçlandı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Sapanca, 3. Sayfa

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında açılan hakaret davası beraatla sonuçlandı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında açılan hakaret davası beraatla sonuçlandı Başkan Çerkezoğlu savunmasında: "Olmayan hakaretin savunması olmaz" DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Sapanca İlçe teşkilatında düzenlenen paneldeki konuşması sonrasında hakkında açılan hakaret davasından 4.

09.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:29
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında açılan hakaret davası beraatla sonuçlandı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında açılan hakaret davası beraatla sonuçlandı

Başkan Çerkezoğlu savunmasında: "Olmayan hakaretin savunması olmaz"

SAKARYA - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Sapanca İlçe teşkilatında düzenlenen paneldeki konuşması sonrasında hakkında açılan hakaret davasından 4. duruşmada beraat etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Sapanca ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen paneldeki konuşmasında, "Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında açılan dava Sapanca Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesinde devam etti. Gerçekleşen davaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sanık avukatları katıldı. Gerçekleşen davada mahkeme heyeti, sanık olarak yargılanan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na savunma yapması için söz verdi. Başkan Çerkezoğlu yaptığı savunmasında, "Aynı konuşma nedeniyle ikinci kez karşınızdayım. Konuşmalarım ifade özgürlüğü kapsamındadır. Konuşmanın tartışılma yeri mahkeme salonları değildir. Sendika yöneticileri olarak siyasi iktidarın doğru bulmadığımız politikalarını eleştirebiliyoruz. Eleştiri sınırlarını siyasi iktidar belirleyemez. Konuşmalarım eleştiridir hakaret yoktur. Olmayan hakaretin savunması olmaz. Suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Sanık ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti sanığın beraatine karar verdi.

DİSK'ler olarak işçi sınıfına bir sözümüz var

Başkan Arzu Çerkezoğlu mahkeme sonrası bir basın açıklaması yaptı. Çerkezoğlu yaptığı açıklamada, "4 duruşmadır burada Sapanca Adliyesinde bundan 3 yıl önce CHP'nin düzenlemiş olduğu panelde yapmış olduğum konuşmadan dolayı iki ayrı suçtan yargılandım. Yargılama boyunca her zaman doğru bildiklerimizi söylemekten geri durmayacağımızı ifade ettik. Evet bizim DİSK'ler olarak bu ülkede yoksullara, işsizlere ve işçilere sözümüz var. Bizim DİSK'ler olarak işçi sınıfına bir sözümüz var" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında açılan hakaret davası beraatla sonuçlandı

Kaynak: İHA

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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hakkında açılan hakaret davası beraatla sonuçlandı

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