DİSK Bölge Temsilcisi Sağlam'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması
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DİSK Bölge Temsilcisi Sağlam'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

17.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:13
DİSK Bölge Temsilcisi Sağlam'dan kısa çalışma ödeneği açıklaması

DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, Kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesini istedi.

DİSK Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, Kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilmesini istedi.

Sağlam, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde en önemli gelir desteklerinden biri olan kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla sonlandırılacağını anımsattı.

Kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletilerek devam ettirilmesi gerektiğini savunan Sağlam, şunları kaydetti:

"Kısa çalışma ödeneğinin bazı işverenler tarafından usulsüz kullanımı, ödenek miktarının azlığı ve koşulların ağırlığı gibi sorunların üzerine gidilmedi. Ağır koşullar yüzünden milyonlarca işçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanamadı veya çok düşük miktarlarda destek aldı. İş ve gelir kaybı yaşayan 3,7 milyon işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve çok daha düşük nakdi ücret desteği alan işçi sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Bugün kısa çalışma ödeneği desteğinin sonlandırılması, milyonlarca işçiyi işsizlik tehlikesiyle ve 'ücretsiz izin' adı altında günlük 47 lira ile yaşama dayatmasıyla karşı karşıya bırakacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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