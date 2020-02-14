14.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:10

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 16. Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuştuğu genel kurulun açılışında, DİSK Çok Sesli Korosu sahne aldı. Hayatını kaybeden işçiler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından, sinevizyondan DİSK tanıtım videosu izletildi. Delegeler salonda zaman zaman slogan attı.

Eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, mevcut Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu'nun listesi tek aday olarak yer aldı. Üç gün sürecek genel kurulda 400 delegenin oy kullanacağı bildirildi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, genel kurulun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de 2 milyon çocuğun işçi olarak çalıştığını, okulda olması gereken çocukların "çırak" adı altında çalıştırıldığını öne sürdü. Temelli, "Bugün emeğin dünyasına baktığımızda, işçilerin dünyasına baktığımızda sömürünün tüm çıplaklığıyla karşımızda olduğunu görmemiz mümkün." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican da işçi hareketinin hem dünyada hem de Türkiye'de toplumsal gelişim açısından önemli bir rol oynadığını ifade etti. Andican, DİSK hareketinin demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devletin oluşumunda ciddi katkısı olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da emek dünyasının hakkı ve hukukunun önemine değinerek, DİSK'in toplumsal tabanda bu mücadeleyi veren Türkiye'nin en önemli kurumlarından olduğunu söyledi.

Mutlu ve huzurlu yaşamanın karmaşık bir formülü olmadığını vurgulayan İmamoğlu, "DİSK'e hak ettiği değeri vermezsek örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldırmazsak çağdaş sendikal hakları tam olarak sağlayamazsak geleceğe de güvenle yürümediğimizin, bu özgürlük arayışındaki dünyada yürüyemeyeceğimizin farkında olmalıyız." dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Başka bir dünya, başka bir Türkiye mümkün" demek için toplandıklarını, emeğin Türkiye'sini kuracaklarına inandıklarını dile getirdi. Çerkezoğlu, işçi sınıfının, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, adalet, barış umutlarını mümkün kılacağını söyledi.

DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca'nın da selamlama konuşması yaptığı genel kurula, CHP genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Veli Ağbaba ve Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Akif Hamzaçebi, Yüksel Mansur Kılınç ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da katıldı.

Kaynak: AA