Dışişlerinden Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'a Cevap
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, askerlerin tutuklanmasını eleştirirken "tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz ancak tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparır" ifadelerini kullanmıştı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, askerlerin tutuklanmasını eleştirirken "tarihsel olarak bize düşmesi gereken topraklara sahip olmayabiliriz ancak tarih bizi mecbur ettiği takdirde atalarımızın yaptığını yaparır" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Euronews.com