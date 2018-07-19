Dişişlerinden Yahudi Ulus Devleti Yasasına Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen yasa ile İsrail'in Filistinlilerin haklarını hiçe saydığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Parlamentosu'nda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasasına ilişkin yapılan açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nda bugün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarını hiçe saymaktadır. Yasada İsrail'in işgal altında tuttuğu Kudüs'ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir. Aynı yasada BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağ dışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. İsrail Hükümeti tarafından Filistin'de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan söz konusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir" denildi. - ANKARA