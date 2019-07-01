Dışişlerinden "KKTC'ye düşen füze" açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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