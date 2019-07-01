Dışişlerinden "KKTC'ye düşen füze" açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir.

Dışişlerinden

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hadise, KKTC makamları tarafından BM ve ilgili ülkelerin dikkatine getirilmekte olup, bu girişimler ülkemiz tarafından da desteklenmektedir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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