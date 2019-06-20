Dışişlerinden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.

Dışişlerinden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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