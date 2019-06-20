Dışişlerinden Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.
Dışişleri Bakanlığı, "BM Raportörü Agnes Callamard'ın, Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle açığa kavuşturulmasına ve sorumlularının hesap vermesinin sağlanmasına yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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