Dışişlerinden Kaliforniya'ya Başsağlığı Mesajı

Dışişlerinden Kaliforniya'ya Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı mesajında bulundu.

Dışişlerinden Kaliforniya'ya Başsağlığı Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı mesajında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, bugün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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