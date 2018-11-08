Dışişlerinden Kaliforniya'ya Başsağlığı Mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı mesajında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı mesajında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, bugün ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA