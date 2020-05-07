Dışişlerinden İsrail'in yasa dışı yerleşimin genişletilmesi kararına tepki Açıklaması
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Dışişlerinden İsrail'in yasa dışı yerleşimin genişletilmesi kararına tepki Açıklaması

Dışişlerinden İsrail'in yasa dışı yerleşimin genişletilmesi kararına tepki Açıklaması
07.05.2020 10:36 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:36

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet'ın yasa dışı yerleşim birimine ek konut inşa edilmesine verdiği onay hakkında, "İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş...

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet'ın yasa dışı yerleşim birimine ek konut inşa edilmesine verdiği onay hakkında, "İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in, işgal altında tutulan Batı Şeria'daki yasa dışı Efrat yerleşiminin binlerce ilave konutun inşa edilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletileceğini açıklaması, İsrail'in hukuk tanımayan pervasız yaklaşımının en son örneğini teşkil etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı, barış ve istikrara en fazla ihtiyaç duyulan bu hassas dönemde dahi iç siyasi hesaplar uğruna Filistin halkının haklarını gasbetmeye hız kesmeden devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin'deki işgal ve zulüm siyasetini her geçen gün derinleştirmekte olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi yoluyla iki devletli çözüm vizyonunu yok etmeyi hedefleyen İsrail'in gayrimeşru uygulamalarının bir an önce sonlandırılmasının bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisi açısından elzem olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in Birleşmiş Milletler kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufunu bir kez daha şiddetle reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz."

İsrail'in yasa dışı yerleşimin genişletilmesi kararı

İsrail Savunma Bakanı Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine 7 bin ek konut inşa edilmesine onay vermişti.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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