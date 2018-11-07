Dışişlerinden ABD'nin PKK Yöneticilerine Ödül Koymasına İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koyması hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. ABD'nin bu hamlesinin Türkiye tarafından olumlu karşılandığını aktaran Aksoy, "Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye'de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA