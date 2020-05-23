Dışişlerinden, ABD'nin "Açık Semalar Antlaşması"ndan çekilme kararına ilişkin açıklama Açıklaması
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Dışişlerinden, ABD'nin "Açık Semalar Antlaşması"ndan çekilme kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan (ASA) çekilme kararına ilişkin, "Bu mekanizmanın, tüm katılımcı ülkelerce tam ve amacına uygun şekilde uygulanmasına önem veriyoruz.

Dışişlerinden, ABD'nin
23.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:47

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan (ASA) çekilme kararına ilişkin, "Bu mekanizmanın, tüm katılımcı ülkelerce tam ve amacına uygun şekilde uygulanmasına önem veriyoruz. Antlaşmanın, istikrar ve güvenliğe hizmet edecek şekilde sürdürülmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, ABD'nin ASA'dan çekilme kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin de taraf olduğu söz konusu anlaşmanın, konvansiyonel silahların kontrolü bakımından Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu mekanizmanın tüm katılımcı ülkelerce tam olarak ve amacına uygun şekilde uygulanmasına önem veriyoruz. Antlaşmanın istikrar ve güvenliğe hizmet edecek şekilde sürdürülmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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