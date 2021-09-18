Dışişlerinden AB'ye tepki

AB'nin skandal bildirgesine Türkiye'den sert tepki geldi.

Avrupa Birliği'nin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerinin liderleri Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen iklim, güvenlik ve göç konulu zirvede bir araya geldi.

MED 9 adı altında toplanan AB ülke temsilcileri, göç konusunda Türkiye ile işbirliği yapılması yönünde görüş birliğine varırken Kıbrıs konusunda ise Türkiye'nin tepkisini çeken bir karara imza attı.

Toplantı sonucu yayımlanan bildiride Kıbrıs meselesinde iki toplumlu, iki bölgeli federasyon çözümünün benimsendiği, iki devletli çözümün kabul edilemez olduğu ve Maraş'ın açılmasına yönelik kararın geri çekilmesi gerektiği belirtildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı ise ortak bildiriye sert tepki gösterdi.

GRAFİK--Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç,"AB'NİN DOKUZ ÜYESİNİN ATİNA'DA YAPTIKLARI ZİRVE SONUCUNDA YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİNİN, DOĞU AKDENİZ, KIBRIS VE DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNDAKİ BÖLÜMLERİ, ÖNCEKİ SENELERDE OLDUĞU GİBİ TARAFLI, VİZYONSUZ VE GERÇEKLERDEN KOPUKTUR." açıklamasında bulundu.

GRAFİK---Bilgiç, "SÖZKONUSU BİLDİRİYE İMZA ATAN AB ÜLKELERİNİ DAYANIŞMA KİSVESİ ALTINDA YUNANİSTAN VE GKRY'NİN KÖRÜ KÖRÜNE PEŞİNDEN GİDEREK İZLEDİKLERİ TEK YANLI VE TARAFLI TUTUMLARINI TERK ETMEYE DAVET EDİYORUZ." dedi.