Dışişlerinde bazı büyükelçiliklerde değişiklik
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Dışişlerinde bazı büyükelçiliklerde değişiklik

08.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:57
Dışişlerinde bazı büyükelçiliklerde değişiklik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. Ayrıca, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'a Belgrad Büyükelçiliği, Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Ahmet Demirok'a da Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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