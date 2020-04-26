Dışişleri: Yurt dışında 16 Türk daha salgından hayatını kaybetti
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Dışişleri: Yurt dışında 16 Türk daha salgından hayatını kaybetti

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, son 2 günde yurt dışında 16 Türk vatandaşın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

26.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:44
Dışişleri: Yurt dışında 16 Türk daha salgından hayatını kaybetti

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, son 2 günde yurt dışında 16 Türk vatandaşın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 70 ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurt dışından Türkiye'ye getirildiği belirtildi. 25 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 27 bin 67 vatandaşın salgın nedeniyle yurtlarda kaldığı ve gözlem süresi sona eren 33 bin 131 vatandaşın da yurtlardan tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların Türkiye'ye getirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket geçildiği ve 24-25 Nisan 2020 tarihlerinde 1093 kişinin yurda döndüğü vurgulanarak, "24 Nisan 2020 tarihinde 16, 25 Nisan 2020 tarihinde 0 olmak üzere toplam 16 vatandaşımız yurt dışında vefat etmiştir. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi tarafından 25 Nisan saat 16.00 itibarıyla toplam 72 bin 130 çağrıya yanıt verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca dünyada salgınla ilgili yaşanan gelişmeler ve ülkelerde görülen ölüm ve vaka sayılarına yer verildi. 


Kaynak: DHA

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