Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma...
Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz.
Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı