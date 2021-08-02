Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma...
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Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma...

Dışişleri: 'Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma...
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz.

Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Manavgat'taki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu
Son dakika haberi | Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
Son dakika haberi | Edirne'de Yunan tarafından sivil kıyafetli kişilerce ateş açılarak öldürülen Türk vatandaşı nedeniyle Yunanistan'a nota verildi.
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Dışişleri: "Yunanistan'ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma... - Haberler
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