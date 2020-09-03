Dışişleri, Yunanistan'dan NATO Genel Sekreteri'nin inisiyatifine destek vermesini bekliyor
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Dışişleri, Yunanistan'dan NATO Genel Sekreteri'nin inisiyatifine destek vermesini bekliyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata varmasına ilişkin, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz.

Dışişleri, Yunanistan'dan NATO Genel Sekreteri'nin inisiyatifine destek vermesini bekliyor
03.09.2020 23:11 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:14

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata varmasına ilişkin, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlık, Türkiye ve Yunanistan arasında NATO bünyesinde teknik görüşmeler başlatılmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için bir inisiyatif almıştır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin de desteklediği inisiyatifin, Stoltenberg'in iki ülke arasında NATO bünyesinde askeri ve teknik nitelikteki görüşmelerin başlatılmasına atfedilmiş olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri makamları arasında evvelce ikili düzeyde de ele alınan düzenlemelerle alakalıdır. Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz."

Açıklamada, ayrıca Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki tüm meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bir kez daha hatırlatıldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, akşam saatlerinde Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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