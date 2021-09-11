Dışişleri: Yangınlarla mücadele eden İspanya'yla dayanışma içerisindeyiz - Haberler
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Dışişleri: Yangınlarla mücadele eden İspanya'yla dayanışma içerisindeyiz

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Güncel
Dışişleri: Yangınlarla mücadele eden İspanya'yla dayanışma içerisindeyiz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Malaga şehri kırsalında devam eden yangınlarla mücadele eden İspanya ile dayanışma içerisinde olunduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Malaga şehri kırsalında devam eden yangınlarla mücadele eden İspanya ile dayanışma içerisinde olunduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın Malaga şehri kırsalında devam etmekte olan yangınları üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede verdiği desteği şükranla hatırladığımız İspanya ile dayanışma içerisindeyiz. Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden itfaiye görevlisinin acılı ailesine başsağlığı diliyor ve yangınların en kısa sürede söndürülmesini temenni ediyoruz" denildi.


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