Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (4)

'TAHLİYE GERÇEKLEŞENE KADAR GÜVENLİ BİR YERDE KALMANIZI RİCA EDİYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliye işlemi gerçekleşene kadar güvenli bir yerde kalmaları talep edildi. Tahliye durumunda irtibat kurulabilmesi için adres ve telefon numaralarının belirtildiği açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız, mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz" denildi. Gerekli bilgilerin 'cagrimerkezi@mfa.gov.tr' veya '+90 538 095 88 31' adreslerine gönderilmesi talep edildi.