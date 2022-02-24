Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (2)
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BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN AÇIKLAMADışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı.
BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. Bakan Yardımcısı Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız; bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.