Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (2)

BAKAN YARDIMCISI KIRAN'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'daki hesabından açıklama yaparak, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını uyardı. Bakan Yardımcısı Kıran, "Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız; bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Politika