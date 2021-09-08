Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
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Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı

Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da tamamlandı.

Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turunun, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlendiği belirtildi.

Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konuların da ele alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır."

İlk tur istişareler Kahire'de yapılmıştı

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı ve iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alınmış, Doğu Akdeniz'de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde durulmuştur. Taraflar istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirecek ve müteakip adımları kararlaştıracaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı: "(Türkiye-Mısır siyasi istişareleri) Taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin...
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da başladı

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Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı - Haberler
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