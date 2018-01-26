Dışişleri: Trump'ın Filistin'le İlgili İfadeleri Endişe Verici
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD Başkanı Trump'ın 25 Ocak 2018 tarihinde Davos'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'yla birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşılıyoruz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD Başkanı Trump'ın 25 Ocak 2018 tarihinde Davos'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'yla birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail- Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşılıyoruz.
Kaynak: Dunya.com