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Dışişleri: Trump'ın Filistin'le İlgili İfadeleri Endişe Verici

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD Başkanı Trump'ın 25 Ocak 2018 tarihinde Davos'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'yla birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşılıyoruz.

Dışişleri: Trump'ın Filistin'le İlgili İfadeleri Endişe Verici

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD Başkanı Trump'ın 25 Ocak 2018 tarihinde Davos'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'yla birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail- Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşılıyoruz.

Kaynak: Dunya.com

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