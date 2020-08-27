Dışişleri: Terörist Tarrant'a verilen cezayı memnuniyetle not ediyoruz (2) BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN AÇIKLAMA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında, "Christchurch'te Zekeriya Tuyan dahil 51 kardeşimizi katleden terörist, Yeni Zelanda'daki en ağır ceza, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Bu hain saldırıda ölenleri rahmetle anıyorum. Tüm insanlığa tehdit olan İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığını ancak hep birlikte yenebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA