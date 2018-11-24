Dışişleri: Suriye'de Rejim ve Muhalifler Gözaltındaki Bazı Kişileri Karşılıklı Serbest Bıraktı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, bugün muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanısıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla 'Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin' çalışma grubunun kurulduğu hatırlatılarak, "Hazırlanan bir pilot proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 24 Kasım 2018 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Suriye'de çatışan taraflar arasında güven artırılması bağlamında önemli bir ilk adım teşkil eden bu uygulamanın yeni inisiyatiflerle sürdürülmesi hedeflenmektedir" denildi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,