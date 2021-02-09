Son dakika haber! Türkiye, Sudan'da ikinci geçiş dönemi hükümeti kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da 2019'daki askeri darbenin ardından başlayan geçiş döneminin ikinci hükümetinin kurulmasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Bakanlıktan, Sudan Cumhuriyeti'nde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Sudan Cumhuriyeti'nde halihazırdaki geçiş sürecinin temelini teşkil eden Anayasal Bildiride kayıtlı taahhütlere uygun olarak, 8 Şubat 2021 tarihinde yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni hükümetin 3 Ekim 2020 tarihinde imzalanan Barış Anlaşması uyarınca tesis edildiği ifade edilen açıklamada, "Yeni hükümetin, kapsayıcı bir anlayışla Sudan'da kalıcı barış, refah ve istikrarın tesisi için hayati bir görev üstleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kardeş Sudan hükümetinin ve Sudan halkının yanında yer almayı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya