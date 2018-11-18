Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Kendi Kıta Sahanlığımıza İlaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne...

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Kendi Kıta Sahanlığımıza İlaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne...

IHAAW172725-SIY/18-11-2018 - Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC’nin Türk Petrolleri’ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy,

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Kendi kıta sahanlığımıza ilaveten, KKTC'nin Türk Petrolleri'ne verdiği ruhsat sahalarında da faaliyetlerde bulunmaya başlayacağız" dedi. 18.11.2018 17: 27: 25 TSI
NNNN - ANKARA

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