Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı... - Haberler
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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı...

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı...
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz.

AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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