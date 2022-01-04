Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı...
AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz.
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Yunanistan'ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz.
AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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