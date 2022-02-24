"Struma" hadisesinde hayatını kaybedenler İstanbul'da anılacak

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçmak isterken 24 Şubat 1942'de Struma gemisinde hayatını kaybeden Yahudi mültecileri bir kez daha saygıyla yad ettiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Struma hadisesinin yıl dönümünde yapılacak anma törenine ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

"İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi zulmünden kaçmak isterken, 24 Şubat 1942 tarihinde Struma gemisinde hayatını kaybeden Yahudi mültecileri bir kez daha saygıyla yad ediyoruz." ifadesini kullanan Bilgiç, Nazi rejimi ve iş birlikçilerinden kaçan mültecileri taşıyan Struma adlı geminin 24 Şubat 1942'de Karadeniz'deki uluslararası sularda bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenerek batırıldığını anımsattı.

Bilgiç bu elim hadisede hayatını kaybeden 768 kişiyi hatırlamak amacıyla bu yıl da 24 Şubat'ta İstanbul'da bir anma töreni düzenleneceğini bildirdi.