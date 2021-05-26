Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki
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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü'nün, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü'nün, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki gösterdi.

Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA Gazze Direktörü'nün, İsrail'in 11 gün boyunca Gazze'ye yönelik sürdürdüğü, 66'sı çocuk 250'den fazla Filistinlinin öldürülmesine ve 2 binin üzerinde kişinin yaralanmasına yol açan saldırılarında, sivillerin hedef alınmadığı şeklinde basına yansıyan iddiaların yanlış, talihsiz ve son derece tehlikeli olduğunu ifade etti. Bilgiç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında UNRWA binalarının ve okullarının büyük ölçüde zarar gördüğünün, doğrudan ajans tarafından yapılan açıklamalarda kayıtlı olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in saldırılarında, Filistinli masum sivillerin yanı sıra, okullar, hastaneler, yardım kuruluşları ve medya organları gibi sivil binaların hedef alındığı, bölgede görev yapan uluslararası basın kuruluşları tarafından, başta gerçek zamanlı görüntülerle olmak üzere, inkar edilemeyecek şekilde belgelenmiştir. Hayatını kaybeden çocuklardan 19'unun UNRWA okullarında öğrenci oldukları da UNRWA'nın saldırılara ilişkin hazırladığı günlük durum raporlarında kayıtlıdır. UNRWA'nın Gazze'deki bahsekonu görevlisinin açıklamaları, İsrail'in aşırı, orantısız ve ayrım gözetmeyen güç kullanımını gözardı ederek sahadaki gerçekleri çarpıtmaktan ve Filistin halkının acılarını artırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki - Haberler
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