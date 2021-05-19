Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten AP'ye 'Ülkücü Hareketi' tepkisi

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosu (AP) 2019-2020 Türkiye Raporu'nda, AP'nin AB ve Üye Ülkelere 'Ülkücü Hareketi' AB Terör Örgütleri Listesine ekleme olasılığını araştırma, derneklerini yasaklama ve faaliyetlerini yakından izleme çağrısına tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Avrupa Parlamentosu (AP) 2019-2020 Türkiye Raporu'nda, AP'nin AB ve Üye Ülkelere 'Ülkücü Hareketi' AB Terör Örgütleri Listesine ekleme olasılığını araştırma, derneklerini yasaklama ve faaliyetlerini yakından izleme çağrısına tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, AP 2019-2020 Türkiye Raporu'nda, AP'nin AB ve Üye Ülkelere Ülkücü Hareketi AB Terör Örgütleri Listesine ekleme olasılığını araştırma, derneklerini yasaklama ve faaliyetlerini yakından izleme çağrısı hakkında yöneltilen soruya yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi. Bilgiç, raporun geneline ilişkin Bakanlık tarafından daha önce açıklama yapıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sözkonusu yazım, ifade ve fikir özgürlüğünün savunucusu olması gereken Avrupa Parlamentosu'nun (AP) nasıl bir çelişki ve önyargı içinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Bazı AB üye ülkelerinde ifade ve gösteri özgürlüğü altında terör örgütü PKK/PYD/ YPG ve FETÖ uzantısı derneklerin faaliyetlerine müsamaha edilirken, ülkemizdeki köklü siyasi bir partiyle ilişkili olduğu belirtilerek yasal bir hareketin AB terör örgütleri listesine eklenmesi için çağrıda bulunmak ve bulundukları ülkelerde yasal olarak faaliyet gösteren derneklerini yasaklamayı önermek ancak bir akıl tutulması ile açıklanabilir. Irkçılık ve faşizm batı siyasi jargonuna ait olup, Türkiye'deki milliyetçilik anlayışıyla bu siyasi çizgiyi karıştırmamak gerekmektedir.Özellikle, Türkiye aleyhtarı Ermeni diyasporası, PKK ve FETÖ çevreleri tarafından uydurulan ve Batılı siyasetçiler tarafından da iç siyasette istismar için kullanılan bu tür iftiralar kabul edilemez.

Rapor'da ülkemiz hakkındaki gerçekdışı iddialara yer verilmesinin yanısıra, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yönelik yapılan bu çağrılar, AP'nin gerçeklikten ve Avrupa değerlerinden ne kadar ayrıldığının bir diğer göstergesidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci