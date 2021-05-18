Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım Tatar ve Çerkez sürgünlerinin yıl dönümleri hakkında soruya yazılı yanıt verdi. 1944 yılında 250 bin Kırım Tatar Türkünün insanlık dışı koşullarda sürgün edilerek ana vatanlarından koparıldığını belirten Bilgiç, "1944 yılının 18 Mayıs gecesi, 250.000 Kırım Tatar Türkü soydaşımız insanlık dışı koşullarda sürgün edilerek anavatanlarından koparılmışlardır. Bu elim hadisede Kırım Tatar Türklerinin büyük kısmı hayatlarını kaybederken, sağ kalanlar anavatan hasretiyle yaşamaya mecbur bırakılmışlardır. Türkiye, sürgünden 77 yıl sonra Kırım'ın yasadışı ilhakından doğan zorluklarla sınanmaya devam eden Kırım Tatarlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı sürdürecektir" dedi.Bilgiç, "21 Mayıs'ı ise Çarlık Rusyasının işgalinde öz yurtlarını terketmek zorunda kalarak Anadolu'ya sığınan Kafkas halklarının büyük kayıplar verdikleri, ortak hafızalarımızda bugün de yaşattığımız bir trajedi olan 'Çerkes Sürgünü'nün 157'nci yıl dönümü olarak anmaktayız. Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı