Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım Tatar ve Çerkez sürgünlerinin yıl dönümleri hakkında soruya yazılı yanıt verdi. 1944 yılında 250 bin Kırım Tatar Türkünün insanlık dışı koşullarda sürgün edilerek ana vatanlarından koparıldığını belirten Bilgiç, "1944 yılının 18 Mayıs gecesi, 250.000 Kırım Tatar Türkü soydaşımız insanlık dışı koşullarda sürgün edilerek anavatanlarından koparılmışlardır. Bu elim hadisede Kırım Tatar Türklerinin büyük kısmı hayatlarını kaybederken, sağ kalanlar anavatan hasretiyle yaşamaya mecbur bırakılmışlardır. Türkiye, sürgünden 77 yıl sonra Kırım'ın yasadışı ilhakından doğan zorluklarla sınanmaya devam eden Kırım Tatarlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı sürdürecektir" dedi.Bilgiç, "21 Mayıs'ı ise Çarlık Rusyasının işgalinde öz yurtlarını terketmek zorunda kalarak Anadolu'ya sığınan Kafkas halklarının büyük kayıplar verdikleri, ortak hafızalarımızda bugün de yaşattığımız bir trajedi olan 'Çerkes Sürgünü'nün 157'nci yıl dönümü olarak anmaktayız. Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kurslarda yüz yüze eğitim başlıyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 226 bin 641 oldu
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Cemal Hünal Feyza Aktan Nur Fettahoğlu
Spor Adem Büyük Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kırım Tatar Türkleri ile Kafkas halklarının acılarını paylaşıyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 11:46:26. #1.13#

title