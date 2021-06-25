Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde...
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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde...

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: 'Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde...
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde... - Haberler
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