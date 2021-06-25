Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde...
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir.
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: "Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya