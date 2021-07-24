Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür
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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Dünya Miras Listesi'ndeki 'İstanbul'un Tarihi Alanları'nın bileşenleri arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Camii ile Kariye Camii, hukuki süreç sonunda Danıştay kararıyla camiye çevrilmiştir.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Dünya Miras Listesi'ndeki 'İstanbul'un Tarihi Alanları'nın bileşenleri arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Camii ile Kariye Camii, hukuki süreç sonunda Danıştay kararıyla camiye çevrilmiştir. Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nin Genişletilmiş 44'üncü Oturumu'nda 'İstanbul'un Tarihi Alanları' ile ilgili kabul edilen karar hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Dünya Miras Listesi'ndeki 'İstanbul'un Tarihi Alanları'nın bileşenleri arasında yer alan Ayasofya-i Kebir Camii ile Kariye Camii, hukuki süreç sonunda Danıştay kararıyla camiye çevrilmiştir. Ayasofya ve Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır. Ayasofya ve Kariye Camilerinin hangi amaçla kullanılacağı konusu Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Bundan tam bir yıl önce ibadete açtığımız Ayasofya Camii'nin vakfiyesine uygun şekilde hizmet vermesi bir hakkın teslimi ve ülkemizin hükümran hakkını kullanmasından ibarettir" dedi.

'TÜRKİYE İLGİLİ MADDELERİ REDDETMEKTE'Bilgiç, Türkiye'nin bu sürecin başından bu yana UNESCO Dünya Miras Merkezi'yle açık ve kesintisiz iletişim ve iş birliği içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"UNESCO Danışma Misyonu'nun Türkiye'nin davetine icabetle iki defa İstanbul'u ziyaret etmesi, ülkemizin yapıcı ve şeffaf yaklaşımını açıkça ortaya koymaktadır. Bu husus, Danışma Misyonu raporlarında da ortaya koyulmuştur. Her iki anıtsal yapıda devam etmekte olan restorasyon ve diğer düzenlemeler UNESCO standartları bakımından olumsuz bir etki yaratmamakta, bilakis 2019, 2020 ve 2021'de düzenlenen UNESCO misyonlarında görüldüğü üzere, Ayasofya ve Kariye'nin orijinalliğinin ve bütünlüğünün korunmasını amaçlamaktadır. Halen ülkemizin gözlemci olduğu Dünya Miras Komitesi'nin Genişletilmiş 44'üncü Oturumu sırasında kabul edilen kararda, Danışma Misyonu raporları ve sahadaki durumla çelişen ifadeler bulunduğu hayretle görülmüştür. Türkiye, mevcut uygulamalar, sahadaki durum ve Danışma Misyonu raporlarıyla uyumsuz, önyargılı, taraflı ve siyasi saiklerle kaleme alındığı anlaşılan UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin İstanbul'un tarihi alanlarına yönelik kararının konuyla ilgili maddelerini reddetmektedir. Bu durum toplantı sırasında heyetimizce yapılan bir beyanla kayda geçirilmiştir. Türkiye, 1983 yılından bu yana taraf olduğu 1972 tarihli Dünya Miras Sözleşmesi'ne taahhütleri çerçevesinde Dünya Miras Listesi'nde kayıtlı alanlarına yönelik hak, yetki ve sorumluluklarının bilinciyle, alanların korunmasına yönelik özenli ve titiz çalışmalarına devam edecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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