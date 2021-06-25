Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade...
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Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade...

Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade...
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.

Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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Dışişleri Sözcüsü: (Berlin Konferansı'nda) Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade... - Haberler
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