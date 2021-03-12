Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir"
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir"

12.03.2021 21:30 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:53
Dışişleri Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da FETÖ propagandası yapılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da gerçekleşen çevrimiçi bir etkinlikte ve bir televizyon kanalındaki programda eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandası yapılmıştır. FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir. FETÖ, ülkemizde 251 kişinin ölümünden ve 2 binden fazla kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütüdür" dedi.

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit kaynağı olduğunu belirten Aksoy, "Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden işbirliği beklemektedir. Hal böyleyken, Yunanistan'ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK'lar Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan'da FETÖ'nün yanısıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yunanistan'ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması taleplerimizi karşılamaya; FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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