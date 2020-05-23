Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın ahdi kara hududumuzu ihlali tedbirler alınarak anında...
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın ahdi kara hududumuzu ihlali tedbirler alınarak anında...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uyarılarımıza ve işbirliği önerilerimize rağmen Yunanistan 13 Mayıs 2020 tarihinde arazi tesviye çalışmalarına başlamış ve ahdi kara hududumuzu ihlal etmiştir.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy:
23.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:33

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uyarılarımıza ve işbirliği önerilerimize rağmen Yunanistan 13 Mayıs 2020 tarihinde arazi tesviye çalışmalarına başlamış ve ahdi kara hududumuzu ihlal etmiştir. Bu ihlal ilgili makamlarımız tarafından gerekli tedbirler alınarak anında önlenmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye-Yunanistan hududuna ilişkin iddiaları hakkındaki soruya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan 15 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımıza Türkiye-Yunanistan kara hududunun Ferre Kupürü bölgesinde tel çit inşa edeceğini duyurmuştur. Bakanlığımız ilgili kurumlarımızla gerekli koordinasyonu yaptıktan sonra 11 Mayıs 2020 tarihinde Yunanistan'a bir Nota vererek, kara hududumuzu ihlal etmemesini, bunun için inşaat alanının koordinatlarını paylaşmasını ve sınır komisyonunun toplanmasını talep etmiştir. Yunanistan'a aynı zamanda ahdi hududumuzu teşkil eden Meriç Nehri yatağının, hududun belirlendiği tarih olan 1926'dan beri doğal ve yapay nedenlerle önemli ölçüde değiştiği, hududun bu bölgesinde iki ülke arasında mutabık kalınmış hassas koordinatların mevcut olmadığı, bu nedenle iki ülke heyetleri arasında teknik koordinasyon yapılmadan çalışmalara başlanmaması gerektiği bildirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir"

Aksoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu uyarılarımıza ve işbirliği önerilerimize rağmen Yunanistan 13 Mayıs 2020 tarihinde arazi tesviye çalışmalarına başlamış ve ahdi kara hududumuzu ihlal etmiştir. Bu ihlal ilgili makamlarımız tarafından gerekli tedbirler alınarak anında önlenmiştir. İki ülkenin teknik heyetleri arasında yapılmasını teklif ettiğimiz görüşmeler gerçekleştirildiği takdirde sorun aşılabilecektir. Sınırlarımızda bir oldubittiye hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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