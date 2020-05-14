Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Sağlık malzemesi taşıyan uçaklara başvurulması halinde olumlu yanıt...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Sağlık malzemesi taşıyan uçaklara başvurulması halinde olumlu yanıt...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise, başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir" dedi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy:
14.05.2020 22:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:32

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise, başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çin Halk Cumhuriyetinden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine insani yardım taşıyan uçağa Türkiye tarafından izin verilmediği iddiaları hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Çin'den kalkan uçağın kalkış öncesinde üst uçuş izni başvurusu olmadığını belirterek, "GKRY'ne ilişkin bilinen politikamız çerçevesinde, GKRY tescilli uçaklar ile GKRY'ne ve GKRY'den kargo taşıyan uçaklara ülkemiz üzerinden üst uçuş ve havaalanlarımıza iniş/kalkış izni verilmemektedir. Hasta taşıyan ambulans uçaklar, tahliye uçuşları veya sağlık malzemesi taşıyan uçaklara ise, başvurulması halinde, insani mülahazalarla istisna tanınarak olumlu yanıt verilmektedir. Bayrağına bakılmaksızın, buna teknik ve zorunlu iniş talep eden uçaklar da dahildir. Son olarak, ÇHC'den GKRY'ne tıbbi malzeme taşıyan bir uçağa üst uçuş izni verilmediği konusunda basına dün (13 Mayıs) haberler yansımıştır. ÇHC'den havalanan uçak, kalkış öncesinde üst uçuş izni başvurusunda bulunmamıştır. Söz konusu uçak ancak Türk hava sahasına geldiğinde Larnaka'ya ineceğini bildirerek üst uçuş izni istemiştir. Bu durumda, GKRY ile ilgili uçuşlara yönelik standart kısıtlamalar kapsamında, uçağın hava sahamızı kullanmasına izin verilmemiştir. Zira, istisna tanınmasını teminen eşgüdüm yapılması için gerekli zaman da bulunmamaktaydı. Söz konusu uçuş için zamanında başvuru yapılmış olsaydı, insani mülahazalarla istisna tanınması mümkün olabilirdi. Nitekim, geçmişte bu tip uçuşlara izin verilmiş, GKRY tescilli uçakların ülkemizdeki bir havaalanına inmesine dahi müsaade edilmiştir. Bu uygulamayı bilen GKRY'nin uçağın zamanında başvurmasını sağlamayarak, bilahare ülkemizin bu insani tutumunu suiistimal etmesi, kendi insanlarının çıkarı hilafına belli konuları siyasi amaçla kullanma çabalarının bir tezahürüdür" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak? Haber
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden 200 milyon kişi için uyarı: Koronavirüs gıda krizini daha da kötüleştiriyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ameliyat sonrası ilk açıklama: Kulüple ilgili çalışmalara devam edeceğim
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Koronavürüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu ortamda futbol oynanamaz
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
11 kişide koronavirüse rastlanan Erzurumspor'da futbolcular TFF'ye sitem etti
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Ankara'nın göbeğinde gündüz vakti bebek kaçırıldı
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Sinan Özen Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Hasan Şaş Loris Karius Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Sağlık malzemesi taşıyan uçaklara başvurulması halinde olumlu yanıt... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 03:56:24. #1.14#
title