Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Macron'un Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan için kullandığı ifadeler kabul edilemez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Macron'un Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan için kullandığı ifadeler kabul edilemez"

24.03.2021 19:14 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:20
Dışişleri Sözcüsü Aksoy: 'Macron'un Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan için kullandığı ifadeler kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir Fransız televizyon kanalına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye haksız ve tutarsız ithamları kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir Fransız televizyon kanalına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye haksız ve tutarsız ithamları kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir Fransız televizyon kanalına verdiği mülakattaki ifadeleri hakkındaki soru üzerine, "Fransız devlet televizyonu France 5 kanalında dün akşam, Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun şahsında ülkemizle ilgili haksız ve tutarsız ithamlara yer verilen bir program yayımlanmıştır. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz" dedi.

"Türkiye Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşruiyete dayanan politikalar izlemektedir. AB Zirvesi öncesi kasıtlı hazırlanan ve Avrupalı Türkiye gerçeğini aşındırmaya yönelik yayının ve bu tutarsız iddiaların amacına ulaşmayacağı açıktır" diyen Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye gerek izlediği bölgesel politikalarla gerek üye ülkelerle oluşturduğu yakın ikili ilişkilerle Avrupa kıtası, NATO ve transatlantik ilişkilerinde etkin olmaya ve en büyük katkıları sunmaya devam edecektir.

Öte yandan, Sayın Macron'un Türkiye'nin Fransa'nın iç siyasetine gelecek seçimler üzerinden müdahale edeceği hususunda kesin hükümlerle ileri sürdüğü iddiayı da, ülkede yaşayan yabancı kökenli toplumları yabancılaştırıcı ve bu yönüyle tehlikeli buluyoruz. Türkiye'nin ülkede yaşayan yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, huzuru ve uyumu dışında Fransa'nın iç siyasetine ilişkin bir gündemi bulunmamaktadır. Buna mukabil, Fransa'nın da Türkiye konusunu özellikle seçim dönemleri öncesinde bir iç politika tartışması haline getirmemesi en haklı beklentimizdir.

İki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin yerini sükunete ve dostluğa bırakması için adımlar attığımız bu dönemde, Sayın Macron'un bu açıklamalarının talihsiz ve tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Fransa'yla son dönemde yaşanan sorunların temelinde de bu samimiyetsizlik ve tutarsızlık yatmaktadır. Fransa'nın bu dönemde sergileyeceği müspet ve menfi tutum ve söylemlerin Türkiye tarafından aynı şekilde mukabele göreceğini yeniden hatırlatıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Guy Ritchie Binnur Kaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Abdullah Avcı Hikmet Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Macron'un Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan için kullandığı ifadeler kabul edilemez" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 19:23:00. #1.16#
title