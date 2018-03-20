Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Icrc Başkanı'nın Açıklamalarını Kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Türk Kızılayı'nın Suriyeli Kürtler nezdindeki itibarının sıfıra yakın hale geldiği' şeklindeki iyi niyetten uzak ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı'na atfen bazı basın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Aksoy, iyi niyetten uzak bu ifadelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydederek, "Türk Kızılayı'nın küresel ölçekte dil, din, milliyet, coğrafya ayrımı yapmaksızın kararlılıkla yürütmeye devam ettiği insani yardım operasyonlarını en iyi bilmesi gereken kuruluşlardan biri de ICRC olmalıdır. Suriye krizinin başından itibaren tarihte örneği görülmemiş bir fedakarlık ve azimle çalışan Türk Kızılayı'nın bu yöndeki faaliyetleri Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından örnek olarak gösterilmektedir. Kendi sınırları içinde yüz binlerce Suriyeli Kürt'e ev sahipliği yapmakta olan bir ülkenin Kızılayı hakkında ICRC Başkanı tarafından bu şekilde bir açıklama yapılmasını kınıyoruz" diye belirtti. - ANKARA