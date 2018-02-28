Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanlığı'nı Yalanladı
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanlığı'nı Yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleşen görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin belittiğinin aksine Afrin konusunun gündeme gelmediğini açıkladı.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanlığı'nı Yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleşen görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin belittiğinin aksine Afrin konusunun gündeme gelmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa tarafından yapılan açıklamaya ilişkin bir soruyu cevapladı. Aksoy, Erdoğan'ın dün Fransız mevkidaşı Macron'la yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada belirtilenin aksine, söz konusu görüşmede Macron'un, Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin'e atıfta bulunmadığını bildirdi.

Aksoy, "Telefon görüşmesinin içeriğiyle Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan söz konusu farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz Fransız makamlarına iletilmiştir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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