Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Fas'ta düzenlenen Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz"
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Dışişleri Sözcüsü Aksoy: "Fas'ta düzenlenen Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Libya'daki krizin çözümünün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunmaktadır.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy:
08.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:35

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Libya'daki krizin çözümünün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunmaktadır. Bu çerçevede, Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenen Libya diyalog toplantısı hakkındaki bir soru üzerine, "Türkiye, en başından beri, Libya'daki krizin çözümünün ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar arasında yürütülecek ve Libyalıların sahipleneceği bir siyasi süreçten geçtiğini savunmaktadır. Bu çerçevede, Fas'ın Buznika şehrinde düzenlenmekte olan Libya diyalog toplantısını yakından takip ediyoruz. Fas, 2015 yılında imzalanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla onaylanan Libya Siyasi Anlaşması görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı. Türkiye bu görüşmeleri desteklemiş; Sayın Bakanımız da Anlaşma'nın imza törenine bizzat iştirak etmişti. Fas'ın Libya'daki krizin çözümü konusundaki yapıcı tutumunu takdirle karşılamaktayız" açıklamasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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